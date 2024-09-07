В российском регионе возник пожар в результате падения беспилотника

Губернатор Гусев: в Воронежской области возник пожар после падения БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что после подавления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в регионе началась детонация взрывоопасных предметов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО), а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и подавили беспилотник в Острогожском районе Воронежской области.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — добавил он.

Глава региона заявил, что жителей одного села на время эвакуируют в соседний населенный пункт. На месте происшествия работают оперативные службы, а также представители администрации района. При этом опасность атаки дронов сохраняется.

Ранее Гусев предупреждал, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. Он призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что система ПВО наготове.