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02:19, 7 сентября 2024Россия

Опасность атаки беспилотников объявлена в российском регионе

Гусев: опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

Фото: Globallookpress.com

Угроза атаки украинских беспилотников объявлена на территории Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — обратился к населению глава российского субъекта.

Он призвал жителей сохранять спокойствие. Политик отметил, что российская система протиовоздушной обороны (ПВО) наготове. Он попросил следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Ранее система ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили более десяти беспилотников в Воронежской области. В одном из районов произошло возгорание травы из-за падения обломков.

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      Марина Совина
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