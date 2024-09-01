Гусев: в Воронежской области сбили более десяти беспилотников

Система противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной РЭБ уничтожили более десяти беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

В одном из районов произошло возгорание травы из-за падения обломков. Пострадавших нет. Гусев подчеркнул, что опасность атаки дронов сохраняется.

В ночь с 31 августа на 1 сентября несколько российских регионов атаковали беспилотники. Над территорией Брянской области за ночь сбили более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Первую атаку силы ПВО отразили после полуночи 1 сентября, в течение часа было сбито 12 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он добавил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.