В США рассказали о расширении производства снарядов

Пентагон: США вложили 5,3 миллиарда долларов на расширение производства снарядов

Министерство обороны США вложило 5,3 миллиарда долларов с 2022 года на расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Киеву. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

Как отметили в Пентагоне, информация отражает увеличение мощностей производства с 2022 года до текущих темпов. «США инвестировали 5,3 миллиарда долларов в расширение внутреннего производства... боеприпасов или их компонентов», — подчеркивается в документе.

Согласно отчету, в 2022 году в США выпускали 14,4 тысячи снарядов калибра 155 миллиметров, пять систем залпового огня HIMARS, 21 ракетный комплекс Patriot. Сейчас производство снарядов калибра 155 миллиметров выросло до 40 тысяч в месяц, выпуск систем HIMARS — до восьми в месяц, комплексов Patriot — до 42 в месяц.

Ранее в Пентагоне заявили, что в США больше не производят запрашиваемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) типы снарядов, либо располагают малыми запасами, которые недостаточны для текущих целей Киева.