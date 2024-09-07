Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:29, 7 сентября 2024Мир

В США рассказали о расширении производства снарядов

Пентагон: США вложили 5,3 миллиарда долларов на расширение производства снарядов

Фото: Reuters

Министерство обороны США вложило 5,3 миллиарда долларов с 2022 года на расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Киеву. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

Как отметили в Пентагоне, информация отражает увеличение мощностей производства с 2022 года до текущих темпов. «США инвестировали 5,3 миллиарда долларов в расширение внутреннего производства... боеприпасов или их компонентов», — подчеркивается в документе.

Согласно отчету, в 2022 году в США выпускали 14,4 тысячи снарядов калибра 155 миллиметров, пять систем залпового огня HIMARS, 21 ракетный комплекс Patriot. Сейчас производство снарядов калибра 155 миллиметров выросло до 40 тысяч в месяц, выпуск систем HIMARS — до восьми в месяц, комплексов Patriot — до 42 в месяц.

Ранее в Пентагоне заявили, что в США больше не производят запрашиваемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) типы снарядов, либо располагают малыми запасами, которые недостаточны для текущих целей Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Выбирай, либо ты, либо они». Украинский военный на допросе признался, что расстрелял троих российских пленных

      В США рассказали о расширении производства снарядов

      Минтранс заявил о работе над сокращением времени в пути поездов на юг по поручению Путина

      В Кремле заявили о способности России выдавить ВСУ из Курской области

      В ФРГ подняли вопрос о предупреждении Украины перед атакой на «Северные потоки»

      Эвакуированная из Дебальцево курская школьница рассказала о кошмарах c ВСУ

      В США назвали провалом атаку ВСУ на Курскую область

      В США наймут военных летчиков для обучения ВСУ на авиабазе в Румынии

      Сальдо рассказал о запустении в подконтрольном Киеву Херсоне

      Американский политолог назвал последний отчаянный ход Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше