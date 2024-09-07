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08:32, 7 сентября 2024Россия

В районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за детонации после подавления дрона

Гусев: в районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за детонации

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

На территории Острогожского района Воронежской области объявлен режим ЧС, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сейчас ведется эвакуация жителей одного населенного пункта, для них развернуты пункты временного размещения. На данным момент там находятся десять человек.

«Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых. По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал», — говорится в сообщении.

Ночью с 6 на 7 сентября Гусев заявил, что после подавления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Острогожском районе началась детонация взрывоопасных предметов.

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      Сергей Грехов
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