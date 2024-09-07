Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:45, 7 сентября 2024Мир

В России решили учредить посольство в Доминиканской Республике

Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства России в Доминикане

Фото: Soto.Creativo / Shutterstock / Fotodom

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства России в Доминикане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об учреждении посольства Российской Федерации в Доминиканской Республике (г. Санто-Доминго)», — говорится в документе.

Ранее в Доминиканской республике власти США арестовали самолет президента Венесуэллы Николаса Мадуро и направили его во Флориду. Как сообщил анонимный источник в администрации президента США, целью данной акции было продемонстрировать властям Венесуэлы, что «никто не стоит выше закона».

Позднее в Доминикане задержали еще один самолет, связанный с правительством Венесуэлы и президентом Николасом Мадуро. Отмечается, что самолет не сможет продолжать передвижение без соответствующего решения суда.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Армения отказалась поддержать декларацию Совета Европы

      В России решили учредить посольство в Доминиканской Республике

      Костомаров рассказал о государственной помощи в покупке протеза

      Ивлеева проиграла мебельный иск и снова обратилась в суд

      Долина рассказала о ходе расследования по делу о мошенничестве

      В Госдуме сравнили Украину с «Титаником»

      Упрямый еж не дал взлететь самолету

      Блогерша Лерчек захотела сделать новую пластическую операцию

      В ЛНР нашли и обезвредили мину-сюрприз

      В США раскрыли план бегства Зеленского после поражения ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше