В России решили учредить посольство в Доминиканской Республике

Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства России в Доминикане

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства России в Доминикане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об учреждении посольства Российской Федерации в Доминиканской Республике (г. Санто-Доминго)», — говорится в документе.

Ранее в Доминиканской республике власти США арестовали самолет президента Венесуэллы Николаса Мадуро и направили его во Флориду. Как сообщил анонимный источник в администрации президента США, целью данной акции было продемонстрировать властям Венесуэлы, что «никто не стоит выше закона».

Позднее в Доминикане задержали еще один самолет, связанный с правительством Венесуэлы и президентом Николасом Мадуро. Отмечается, что самолет не сможет продолжать передвижение без соответствующего решения суда.