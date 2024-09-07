В США заявили о признании Трампом новых регионов России

Американский журналист Хинкл: Трамп попытается признать за Россией новые регионы

В случае победы кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, его администрация может попытаться признать за Россией новые регионы, но в обмен на это потребует от Москвы охлаждения отношений с Пекином. Такое мнение выразил американский журналист Джексон Хинкл, передает РИА Новости.

«Близкий к Трампу предприниматель Вивек Рамасвами выдвигал идею признания за Москвой районов под контролем Вооруженных сил России. Однако в таком случае российская сторона должна будет мутить воду в своих отношениях с Пекином, чтобы создать новый китайско-советский раскол. Думаю, в случае победы, администрация Трампа может попробовать что-то подобное», — предположил журналист.

Однако Хинкл добавил, что это «малоперспективная затея», так как Вашингтон не находится в том положении, чтобы «диктовать свои правила».

Ранее Хинкл заявил, что США напуганы стремлением Турции вступить в БРИКС, так как она является ключевым участником блока НАТО. При этом журналист отметил, что политика турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана имеет «многовекторный характер», и добавил, что сам поверит во вступление страны в объединение, когда оно действительно произойдет.