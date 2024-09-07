В Wildberries ответили на обвинения Бакальчука о прекращении строительства складов

Wildberries ответила на обвинения Бакальчука: строительство складов продолжается

Строительство логистических объектов маркетплейса Wildberries продолжается и завершится в обозначенные сроки. Таким образом в пресс-службе ООО «РВБ» (объединенной компании WB и оператора наружной рекламы Russ) ответили на обвинения сооснователя компании и мужа ее руководительницы Татьяны Бакальчук Владислава Бакальчука в комментарии РБК.

Владислав Бакальчук ранее заявил, что руководство Wildberries прекратило строительство складов на всей территории России и в странах СНГ, а также удержало миллиард рублей, который должны были получить подрядчики.

В РВБ рассказали, что учрежденная Владиславом Бакальчуком «ВБ Девелопмент» имеет задолженность перед головной компанией на сумму более 30 миллиардов рублей и «не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам». Там отметили, что компания рассматривает передачу обязательств «ВБ Девелопмент» другому подрядчику, чтобы своевременно закончить строительные работы и выполнить обязательства перед регионами.

Татьяна и Владислав Бакальчуки готовят бракоразводный процесс, в рамках которого им придется разделить компанию. Бакальчуку принадлежит один процент WB, но из-за отсутствия брачного договора суд должен решить, что считать совместно нажитым имуществом. В процессе подготовки стороны обмениваются многочисленными обвинениями в адрес друг друга.