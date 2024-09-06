Владислав Бакальчук обвинил Wildberries в прекращении строительства складов

Сооснователь Wildberries Бакальчук обвинил компанию в удержании миллиарда рублей

Руководство Wildberries прекратило строительство складов на всей территории России и в странах СНГ, а также удержало миллиард рублей, который должны были получить подрядчики. Об этом в своем Telergam-канале заявил сооснователь компании и бывший муж ее руководительницы Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук.

По его словам, решение принято с подачи «братьев Мирзоян» (Леван и Роберт Мирзояны, бенефициары Russ, создавшие с Wildberries совместное предприятие РВБ), а причин никто не объясняет. «Субподрядчики остались без денег, а работы по строительству полностью заморожены», — пишет Владислав Бакальчук, уточняя, что речь идет о 30 объектах.