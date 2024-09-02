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14:06, 2 сентября 2024Экономика

Суд начал подготовку к суду между Бакальчуками

Заседание суда Москвы по иску Татьяны Бакальчук назначили на 12 сентября
Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Заседание суда Москвы по иску соосновательницы Wildberries Татьяны Бакальчук к ее мужу Владиславу Бакальчуку назначили на 12 сентября. О начавшейся подготовке к разбирательству со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции сообщает KP.RU.

Глава Wildberries подала иск о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком,которому принадлежит один процент компании, в Савеловский районный суд в конце июля. Поводом для разбирательство стали имущественные вопросы и разделение совместно нажитого.

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      Вячеслав Агапов
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