Суд начал подготовку к суду между Бакальчуками

Заседание суда Москвы по иску Татьяны Бакальчук назначили на 12 сентября

Заседание суда Москвы по иску соосновательницы Wildberries Татьяны Бакальчук к ее мужу Владиславу Бакальчуку назначили на 12 сентября. О начавшейся подготовке к разбирательству со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции сообщает KP.RU.

Глава Wildberries подала иск о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком,которому принадлежит один процент компании, в Савеловский районный суд в конце июля. Поводом для разбирательство стали имущественные вопросы и разделение совместно нажитого.