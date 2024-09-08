Боррель заявил о желании посетить Киев до конца своего мандата

Боррель рассказал, что Киев останется приоритетом последних месяцев его работы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что Киев останется приоритетом последних месяцев его работы на данном посту. Он планирует еще раз посетить Украину до передачи своих полномочий экс-премьеру Эстонии Кае Каллас, говорится в сообщении на сайте европейской внешнеполитической службы.

«Украина была главным из приоритетов моего мандата. Сейчас, когда нахождение на должности подходит к концу, я буду стремиться использовать последние месяцы для наращивания политической и военной поддержки Украине», — сказано в заявлении.

Жозеп Боррель регулярно выступал за наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада. Также он критиковал усилия по мирному урегулированию конфликта.

Ранее на этой неделе сообщалось, что кредит на сумму около 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, будет предоставлен Киеву до конца текущего года.

Кроме того, Жозеп Боррель сообщил, что Украина и страны, поставляющие ей вооружения, получили первый транш в размере 1,4 миллиарда евро из доходов от размещения замороженных российских активов.