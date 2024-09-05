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17:40, 5 сентября 2024Экономика

Еврокомиссия назвала сроки предоставления рекордного кредита Киеву

Представитель ЕК заявил о предоставлении Киеву кредита на $50 млрд до конца года

Фото: Johanna Geron / Reuters

Кредит на сумму около 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, будет предоставлен Киеву до конца текущего года. Об этом в комментарии РИА Новости заявил представитель Еврокомиссии.

По его словам, ЕК продолжает работу над выделением средств и продвигается в ней. Собеседник агентства также напомнил, что доходы от активов, помимо использования в схеме выделения рекордного кредита, уже идут на военную помощь Украине.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что Украина и страны, поставляющие ей вооружения, получили первый транш в размере 1,4 миллиарда евро из доходов от размещения замороженных российских активов.

Вопрос от российского агентства связан со статьей издания Politico, которое сообщилоСША от Демократической партии Камалы Харрис может помешать выделению кредита.

По данным авторов материала, срочность в выделении средств и быстро найденный компромисс объяснялся тем, что в случае победы республиканца Дональда Трампа Белый дом может вообще остановить процесс. Однако теперь угроза выглядит не столь актуальной, и участники переговоров начали предъявлять друг другу новые требования.

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      Платон Щукин
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