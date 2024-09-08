Число детей с пневмонией в больнице российского региона увеличилось

Число детей с пневмонией в больнице Свердловской области увеличилось

Число детей с пневмонией в больнице Свердловской области после смены в лагере «Красная горка» увеличилось до 10, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о девяти заболевших. По последним данным регионального минздрава, всего в педиатрическом отделении детской городской больницы Каменска-Уральского находится 11 детей — у 10 пациентов диагностировали пневмонию, еще у одного — бронхит.

«За ночь поступлений не было (...) Состояние детей на фоне лечения с положительной динамикой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проводится также работа с контактировавшими с больными — в частности, проводятся выезды в семьи заболевших детей, обзвоны других по спискам.

О вспышке пневмонии в детском лагере на Урале стало известно 7 сентября. По словам матери одной из школьниц, отдыхавших в лагере, симптомы заболевания появились у ее дочери 30 августа. В региональном управлении Роспотребнадзора пообещали прокомментировать ситуацию позже.