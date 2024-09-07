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21:41, 7 сентября 2024Россия

На Урале девять детей госпитализировали с пневмонией

Девять детей госпитализировали в лагере в Свердловской области с пневмонией

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Свердловской области девять детей госпитализировали с пневмонией после смены в лагере «Красная горка». Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«Территориальный отдел управления Роспотребнадзора проводит эпидрасследование случаев заболевания пневмонией среди детей, отдыхавших в августе в каменском лагере "Красная горка". За медицинской помощью они обратились после завершения смены», — указано в сообщении.

Утверждается, что в данный момент проводится обследование детей с целью определения возбудителя заболевания. Также эксперты оценивают соблюдение лагерем санитарного законодательства, региональная прокуратура ведет проверку инцидента.

Ранее стало известно, что на Урале в детском лагере «Красная горка» произошла вспышка пневмонии. По словам матери одной из школьниц, отдыхавших в лагере, симптомы заболевания появились у ее дочери 30 августа.

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      Артём Верейкин
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