Экс-президент США отказался поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах

NBC: Буш-младший не будет поддерживать кандидатов на выборах президента США

Экс-президент США Джордж Буш-младший не станет поддерживать ни одного из кандидатов на выборах главы государства. Об этом телеканалу NBC сообщил его официальный представитель.

На вопрос о том, поддержит ли Буш-младший кого-либо из кандидатов или скажет, за кого из них он проголосует, представитель ответил: «Нет». Он подчеркнул, что бывший президент США «много лет назад ушел из президентской политики».

Ранее кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис высказалась о поддержке бывшего вице-президента и одного из самых влиятельных консервативных республиканцев Дика Чейни и его дочери Лиз. Харрис назвала решение Чейни выступить публично смелым шагом и отметила, что для нее стало большой честью заручиться их поддержкой.

Тем временем семья бывшего независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего осудила и сочла предательством поддержку им кандидата на роль главы государства от республиканцев Дональда Трампа. Сестра политика Керри Кенеди заявила, что испытывает чувство «возмущения и отвращения» из-за поддержки своим братом Трампа.