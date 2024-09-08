Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:53, 8 сентября 2024Мир

Экс-президент США отказался поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах

NBC: Буш-младший не будет поддерживать кандидатов на выборах президента США

Фото: Hannah Beier / File Photo / Reuters

Экс-президент США Джордж Буш-младший не станет поддерживать ни одного из кандидатов на выборах главы государства. Об этом телеканалу NBC сообщил его официальный представитель.

На вопрос о том, поддержит ли Буш-младший кого-либо из кандидатов или скажет, за кого из них он проголосует, представитель ответил: «Нет». Он подчеркнул, что бывший президент США «много лет назад ушел из президентской политики».

Ранее кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис высказалась о поддержке бывшего вице-президента и одного из самых влиятельных консервативных республиканцев Дика Чейни и его дочери Лиз. Харрис назвала решение Чейни выступить публично смелым шагом и отметила, что для нее стало большой честью заручиться их поддержкой.

Тем временем семья бывшего независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего осудила и сочла предательством поддержку им кандидата на роль главы государства от республиканцев Дональда Трампа. Сестра политика Керри Кенеди заявила, что испытывает чувство «возмущения и отвращения» из-за поддержки своим братом Трампа.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Песков высказался о победе России в спецоперации

      Экс-президент США отказался поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах

      Экс-депутат Европарламента призвал Францию вступить в БРИКС

      Топ-менеджер «Росатома» подтвердил получение взятки и не признал вину

      Китаец проработал 104 дня с одним выходным и умер

      Главный соперник Мадуро на выборах сбежал из Венесуэлы

      Россия отправила в Узбекистан четырнадцать оставшихся без присмотра родителей детей

      Прокуратура заинтересовалась массовой дракой в Краснодарском крае

      Фигурантам дела о сухпайках предъявили обвинение в новой редакции

      Тренер назвал три лучших упражнения для набора мышечной массы после 50 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше