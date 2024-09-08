Размещение F-35 в Финляндии назвали серьезной угрозой для России

MWM: размещение F-35 в Финляндии представляет серьезную угрозу для России

Размещение в Финляндии американских истребителей F-35, способных нести на борту ядерное оружие, назвали серьезной угрозой для России. Такое мнение приводится статье, опубликованной в западном издании Military Watch Magazine (MWM).

«По оценкам, один F-35, оснащенный ядерной бомбой B61-13, способен убить до 310 тысяч жителей Москвы. (...) Размещение самолета в Финляндии представляет очень серьезную угрозу для безопасности России», — говорится в материале.

Отмечается, что два американских истребителя недавно уже совершили пробную посадку на одну из финских автострад, что свидетельствует о способности F-35 использовать не только авиабазы для вылетов и приземлений.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс заявил, что США никогда не поставят Украине F-35, поскольку их непременно собьют и изучат. По его словам, любая техническая информация об истребителе станет победой для России.