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12:45, 8 сентября 2024Интернет и СМИ

Размещение F-35 в Финляндии назвали серьезной угрозой для России

MWM: размещение F-35 в Финляндии представляет серьезную угрозу для России

Фото: Reuters

Размещение в Финляндии американских истребителей F-35, способных нести на борту ядерное оружие, назвали серьезной угрозой для России. Такое мнение приводится статье, опубликованной в западном издании Military Watch Magazine (MWM).

«По оценкам, один F-35, оснащенный ядерной бомбой B61-13, способен убить до 310 тысяч жителей Москвы. (...) Размещение самолета в Финляндии представляет очень серьезную угрозу для безопасности России», — говорится в материале.

Отмечается, что два американских истребителя недавно уже совершили пробную посадку на одну из финских автострад, что свидетельствует о способности F-35 использовать не только авиабазы для вылетов и приземлений.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс заявил, что США никогда не поставят Украине F-35, поскольку их непременно собьют и изучат. По его словам, любая техническая информация об истребителе станет победой для России.

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      Олег Давыдов
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