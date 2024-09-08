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06:37, 8 сентября 2024Силовые структуры

Фигурантам дела о сухпайках предъявили обвинение в новой редакции

Фигурантам дела о сухпайках для ВС России предъявили обвинение в новой редакции

Фото: Aleksandra Pogiba / news.ru / Global Look Press

Топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко и фигурантам дела о поставках некачественных сухпайков для Вооруженных сил (ВС) России предъявили обвинение в новой редакции. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

«Ковалевичу и Михайленко в день задержания предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 («присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой») Уголовного кодекса (УК) РФ. Позже обоим предъявили обвинение в новой редакции», — рассказал он.

Собеседник агентства не стал уточнять детали нового обвинения. Топ-менеджеры компании были арестованы 20 апреля, их обвиняют в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Министерства обороны России.

Ранее стало известно, что в деле о поставках некачественных сухпайков для ВС России могут появиться новые обвиняемые. Ряд человек из руководства Министерства обороны РФ являются свидетелями по данному делу, однако в ходе расследования им могут быть предъявлены обвинения, после чего изменится их процессуальный статус.

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