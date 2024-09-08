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21:16, 8 сентября 2024Интернет и СМИ

Галустян и Воля выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

Галустян, Воля и Харламов поблагодарили Маслякова за все сделанное для КВН

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Юмористы и бывшие участники Клуба веселых и находчивых (КВН) Павел Воля, Гарик Харламов и Михаил Галустян поблагодарили ведущего игры Александра Маслякова за все, что он сделал для КВН. Соболезнования они оставили в своих аккаунтах в соцсетях.

«Скольким молодым дарованиям Вы дали дорогу в большой мир. Большое количество выходцев из Вашей школы сейчас занимают лидирующие позиции в российском телевидении, кино и шоу-бизнесе. Мы сохраним о Вас светлую память», — написал Галустян.

Соболезнования также выразили Воля, Харламов и другие бывшие участники КВН. Они поблагодарили легендарного ведущего за юность и путевку в жизнь.

Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Масляков вел КВН с 1964 года. В 1994 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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      Евгений Силаев
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