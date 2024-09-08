Главу дипмиссии России в Риге вызвали в МИД Латвии

Главу дипмиссии России в Риге Касаткина вызвали в МИД Латвии

Временного поверенного в делах России в Латвии Дмитрия Касаткина пригласили в МИД республики в связи с утверждениями латвийских властей о падении на востоке страны российского дрона. Об этом заявила министр иностранных дел республики Байба Браже, передает ТАСС.

Ранее, 8 сентября, президент Латвии Эдгар Ринкевич пожаловался на российский военный беспилотник, упавший на востоке его страны.

До этого латвийский глава призвал партнеров по НАТО снять ограничения на применение западного оружия, поставляемого Украине, против российских военных объектов.