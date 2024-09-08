Киркоров назвал профессию своей мечты

Певец Филипп Киркоров заявил, что мечтал быть журналистом

Перед тем как стать певцом, Филипп Киркоров хотел быть журналистом. Эту профессию своей мечты он назвал в беседе с корреспондентом портала 5-tv.ru.

По словам артиста, он был уверен, что будет работать в газете.

«Мне очень нравилось писать какие-то статьи, делать какие-то эссе. Мне вообще нравилось всегда писать, рассказывать», — рассказал Киркоров.

Ранее Киркоров раскрыл тайну многочисленных татуировок. По словам артиста, все началось с дракона на руке, которого он сделал после поездки в Китай. Затем на руке певца появилась роза.