Телеведущая Кудрявцева выразила соболезнования в связи со смертью Маслякова

Телеведущая Лера Кудрявцева выразила соболезнования в связи со смертью руководителя КВН Александра Маслякова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Скончался Александр Масляков… Мы выросли на КВН, светлая память», — написала телеведущая.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала телеведущего Александра Маслякова легендой отечественного телевидения.

Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Александр Масляков вел КВН с 1964 года. В 1994 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».