Мизулина отреагировала на смерть Маслякова

Мизулина назвала Маслякова легендой отечественного телевидения

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала телеведущего Александра Маслякова легендой отечественного телевидения. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, он воспитал не одно поколение блестящих юмористов. «У меня перед глазами сейчас пролетело все мое детство, ведь мы все — дети КВН. Искренние соболезнования семье», — сказала она.

Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что смерть Маслякова стала невосполнимой утратой для всей страны.

Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Александр Масляков вел КВН с 1964 года. В 1994 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».