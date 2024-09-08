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12:47, 8 сентября 2024Россия

Махмуда-Али Калиматова переизбрали главой Ингушетии

Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона на второй срок

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии путем тайного голосования избрали главой региона на второй срок Махмуда-Али Калиматова. Об этом в воскресенье, 8 сентября, РИА Новости сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«Число поданных голосов за кандидата Арапханова Алихана Заутдиновича — два, Гадиева Ислама Геланиевича — три, за Калиматова Махмуда-Али Макшариповича — 25», — заявил председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев после завершения подсчета голосов.

Уточняется, что, согласно законодательству республики Ингушетия, главу региона депутаты выбирают из числа кандидатов, предложенных президентом России.

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Ранее сообщалось, что заключительный, третий день голосования на выборах в Московскую городскую Думу начался в штатном режиме. Отмечается, что ситуаций, «которые могли бы оказать влияние на ход голосования, за вторые сутки не зафиксировано». Наблюдатели Штаба продолжают свою работу.

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      Алиса Дмитриева
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