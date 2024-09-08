Махмуда-Али Калиматова переизбрали главой Ингушетии

Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона на второй срок

Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии путем тайного голосования избрали главой региона на второй срок Махмуда-Али Калиматова. Об этом в воскресенье, 8 сентября, РИА Новости сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«Число поданных голосов за кандидата Арапханова Алихана Заутдиновича — два, Гадиева Ислама Геланиевича — три, за Калиматова Махмуда-Али Макшариповича — 25», — заявил председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев после завершения подсчета голосов.

Уточняется, что, согласно законодательству республики Ингушетия, главу региона депутаты выбирают из числа кандидатов, предложенных президентом России.

Ранее сообщалось, что заключительный, третий день голосования на выборах в Московскую городскую Думу начался в штатном режиме. Отмечается, что ситуаций, «которые могли бы оказать влияние на ход голосования, за вторые сутки не зафиксировано». Наблюдатели Штаба продолжают свою работу.