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22:22, 8 сентября 2024Россия

Медведев обратился к избранным главам регионов и депутатам

Медведев призвал избранных губернаторов и депутатов реализовать доверие
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предварительно поздравил губернаторов и депутатов, одерживающих победу на выборах в ходе Единого дня голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это такой кредит доверия, который необходимо будет реализовать в самое ближайшее время», — призвал Медведев в ходе видеоконферецсвязи по предварительным итогам выборов.

8 сентября в России проходил Единый день голосования, включающий выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало. При этом она подчеркнула, что выборы проходят в экстраординарной ситуации.

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      Марина Совина
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