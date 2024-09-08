Медведев обратился к избранным главам регионов и депутатам

Медведев призвал избранных губернаторов и депутатов реализовать доверие

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предварительно поздравил губернаторов и депутатов, одерживающих победу на выборах в ходе Единого дня голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это такой кредит доверия, который необходимо будет реализовать в самое ближайшее время», — призвал Медведев в ходе видеоконферецсвязи по предварительным итогам выборов.

8 сентября в России проходил Единый день голосования, включающий выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало. При этом она подчеркнула, что выборы проходят в экстраординарной ситуации.