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14:45, 8 сентября 2024Культура

Моргенштерна не выдадут в Россию

Адвокат Жорин: Моргенштерна не выдадут в Россию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело, не смогут выдать в Россию. Об этом заявил адвокат артиста Сергей Жорин, передает ТАСС.

Жорин напомнил, что страна выдает людей для привлечения к уголовной ответственности только в том случае, если поступок является наказуемым по законам обоих государств. Однако в стране, где сейчас находится Моргенштерн, нет института иноагентства. «Тем более нет уголовной ответственности за нарушения правил деятельности иноагента», — подчеркнул адвокат.

Ранее в прокуратуре сообщили, что Моргенштерна могут объявить в розыск. Рэпера подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах. Он делился в соцсетях материалами без указания на то, что они распространяются иноагентом.

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