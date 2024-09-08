Адвокат Жорин: Моргенштерна не выдадут в Россию

Рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело, не смогут выдать в Россию. Об этом заявил адвокат артиста Сергей Жорин, передает ТАСС.

Жорин напомнил, что страна выдает людей для привлечения к уголовной ответственности только в том случае, если поступок является наказуемым по законам обоих государств. Однако в стране, где сейчас находится Моргенштерн, нет института иноагентства. «Тем более нет уголовной ответственности за нарушения правил деятельности иноагента», — подчеркнул адвокат.

Ранее в прокуратуре сообщили, что Моргенштерна могут объявить в розыск. Рэпера подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах. Он делился в соцсетях материалами без указания на то, что они распространяются иноагентом.