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18:31, 8 сентября 2024Россия

Названа причина вспышки пневмонии в детском лагере на Урале

Роспотребнадзор: вспышка пневмонии произошла из-за неизолированного ребенка

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вспышка пневмонии в детском лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском произошла из-за неизолированного ребенка с признаками ОРВИ. Эта причина массового заболевания названа на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Известно, что в лагере на Урале заболели пневмонией сразу десять детей.

«Источником инфекции стал ребенок, заехавший в лагерь в инкубационный период заболевания. Распространению заболевания способствовало несвоевременное выявление и изоляция человека с признаками ОРВИ», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Бурятии у 26 детей в лагере обнаружили кишечную инфекцию. К выяснению обстоятельств случившегося подключились органы прокуратуры.

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