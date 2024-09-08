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15:00, 8 сентября 2024Спорт

Названа зарплата Миранчука в швейцарском клубе

Антон Миранчук будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год в швейцарском «Сьоне»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Названа зарплата российского футболиста Антона Миранчука в швейцарском «Сьоне». Подробностями контракта игрока с новым клубом делится «Чемпионат».

По информации источника, Миранчук будет получать 1,2 миллиона евро в год. Кроме того, в соглашении будет пункт об отступных в размере 5,5 миллиона евро.

До этого 28-летний Миранчук выступал за московский «Локомотив». После окончания контракта с клубом летом этого года игрок находился без клуба. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 6 миллионов евро.

Брат Антона Миранчука Алексей выступает за «Атланту Юнайтед» в Главной лиге футбола (MLS). Он подписал контракт с командой 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

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      Андрей Стрельцов
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