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05:39, 8 сентября 2024Мир

Обозвавший Шольца украинский посол призвал его к творческому посредничеству с Россией

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник призвал Шольца к творческому посредничеству с РФ

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует приложить дипломатические усилия, чтобы завершить украинский конфликт, считает экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Обозвавший Шольца «обиженной ливерной колбасой» дипломат напомнил в интервью Berliner Zeitung, что «украинцы доверяют немцам».

«Лично я считаю, что канцлер Олаф Шольц мог бы проявить творческий подход и использовать существующие дипломатические каналы Германии, чтобы выяснить, будут ли переговоры с Путиным (президентом России Владимиром Путиным — прим. «Ленты.ру») иметь смысл», — высказался возглавляющий посольство Украины в Бразилии Мельник.

Ранее Мельник заявил, что решение сократить финансовую помощь для Украины со стороны ФРГ повлечет за собой разрушительные последствия. Бывший посол в Германии отреагировал на комментарий эксперта по вопросам безопасности Кристиана Меллинга, который заявил о бюджетном споре в федеральном правительстве.

До этого дипломат рассказал, что не жалеет о том, что назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». При этом он признал, что совершил много ошибок из-за излишней эмоциональности.

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      Маргарита Пименова
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