Полицейские забыли мигранта в лесу и попали под суд

В Подмосковье полицейские забыли мигранта из Узбекистана в лесу и попали под суд

В Подмосковье двух полицейских будут судить после того, как они забыли в лесу пьяного мигранта из Узбекистана. Мужчину нашли только через несколько месяцев, сообщает Telegram-канал Mash.

Правоохранители задержали 45-летнего мигранта и оставили в лесу между деревнями Дуброво и Загряжской в мае, чтобы он пришел в себя после распития алкоголя. Полицейские так и не вернулись за мужчиной. Через некоторое время близкие гражданина Узбекистана подали в розыск. Останки мужчины нашли только в сентябре — его съели звери.

Младший лейтенант и старший сержант, которые последними видели пострадавшего, были задержаны. Полицейских уволили и планируют судить за превышение должностных полномочий.

Ранее в городе Гулькевичи Краснодарского края пьяный мужчина напал с ножом на полицейского и попал под следствие. Ему вменяется статья о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.