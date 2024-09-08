Россиян предупредили об опасности самостоятельного извлечения из моря украинских мин

Военный эксперт Дандыкин предупредил об опасности извлечения из моря мин ВСУ

Любой предмет, который похож на морскую мину, ни в коем случае нельзя трогать и доставать из воды, предупредил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист прокомментировал видео, на котором туристы российского курорта доставали боеприпас из Черного моря.

«Морская мина — это не шутка. Надо вызывать МЧС. Потому что это очень серьезно, учитывая то, что украинские мины они еще давно, в 2022 году, заминировали по всему Черному морю. Известно, что даже подрывались корабли, в том числе и украинский корабль. Вполне вероятно, что это была одна из таких мин, которую прибило к берегу», — сообщил Дандыкин.

По словам военного эксперта, подобные украинские мины представляют опасность, потому что в них очень много взрывчатки.

Любой предмет, похожий на морскую мину, нельзя вытаскивать из воды Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса

«Для этого есть телефон, и для этого на пляже есть работник на вышке. Он должен смотреть, если это пляж нормальный. Это очень серьезно. Поэтому чрезвычайно нужно относиться к этому делу. Для этого есть саперы», — заключил он.

Ранее на побережье Черного моря в Сочи выбросило морскую мину. На видео попал момент, когда туристы российского курорта доставали боеприпас из воды, ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель». На кадрах видно, как несколько молодых людей в купальниках выкатывают круглый шипованный предмет на пляж. По данным канала, боеприпас может быть одной из дрейфующих украинских мин.