Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:57, 8 сентября 2024Наука и техника

Россиян предупредили об опасности самостоятельного извлечения из моря украинских мин

Военный эксперт Дандыкин предупредил об опасности извлечения из моря мин ВСУ

Фото: РИА Новости

Любой предмет, который похож на морскую мину, ни в коем случае нельзя трогать и доставать из воды, предупредил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист прокомментировал видео, на котором туристы российского курорта доставали боеприпас из Черного моря.

«Морская мина — это не шутка. Надо вызывать МЧС. Потому что это очень серьезно, учитывая то, что украинские мины они еще давно, в 2022 году, заминировали по всему Черному морю. Известно, что даже подрывались корабли, в том числе и украинский корабль. Вполне вероятно, что это была одна из таких мин, которую прибило к берегу», — сообщил Дандыкин.

По словам военного эксперта, подобные украинские мины представляют опасность, потому что в них очень много взрывчатки.

Любой предмет, похожий на морскую мину, нельзя вытаскивать из воды

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса

«Для этого есть телефон, и для этого на пляже есть работник на вышке. Он должен смотреть, если это пляж нормальный. Это очень серьезно. Поэтому чрезвычайно нужно относиться к этому делу. Для этого есть саперы», — заключил он.

Ранее на побережье Черного моря в Сочи выбросило морскую мину. На видео попал момент, когда туристы российского курорта доставали боеприпас из воды, ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель». На кадрах видно, как несколько молодых людей в купальниках выкатывают круглый шипованный предмет на пляж. По данным канала, боеприпас может быть одной из дрейфующих украинских мин.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Более 40 человек задержали после массовой драки в Краснодарском крае. Делом заинтересовались прокуратура и Бастрыкин

      В Подмосковье задержали домогавшегося ребенка мигранта

      В Госдуме захотели обязать супругов консультироваться у психолога до развода

      Власти Сочи опровергли сообщения о найденной на пляже украинской мине

      Боец ММА избил мужчину в Москве

      Обращение главы Крыма по поводу военных билетов оказалось фейком

      Российские войска взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово

      Названа зарплата Миранчука в швейцарском клубе

      Россиян предупредили об опасности самостоятельного извлечения из моря украинских мин

      Российский сверхзвуковой самолет нанес удар по ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше