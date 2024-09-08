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12:15, 8 сентября 2024Россия

На российском курорте туристы достали из моря мину и попали на видео

На побережье Черного моря в Сочи выбросило морскую мину

На побережье Черного моря в Сочи выбросило морскую мину. На видео попал момент, когда туристы российского курорта доставали боеприпас из воды, ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видно, как несколько молодых людей в купальниках выкатывают круглый шипованный предмет на пляж.

По данным канала, боеприпас может быть одной из дрейфующих украинских мин.

Ранее спецназовцы-подводники обезвредили украинскую мину, дрейфующую в Черном море у берегов Турции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что, минируя акваторию Черного моря, Украина создает угрозу для международного сообщества из-за дрейфа мин, поскольку у боеприпасов нет искусственного интеллекта, который бы подсказал, что «им нужно грести в сторону России».

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      Елена Торубарова
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