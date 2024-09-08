Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже

Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде-2024 в Париже

Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования завершились в воскресенье, 8 сентября. Россияне выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые награды. Команда заняла восьмое место в медальном зачете. Первыми стали китайцы, в активе которых 218 медалей (94-75-49), вторыми — британцы 122 (48-43-31), а третьими — американцы 103 (36-41-26).

До Паралимпиады в Париже были допущены 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Отечественные атлеты были представлены в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, тхэквондо и триатлоне.

Закрытие Паралимпиады состоится 8 сентября и начнется в 21:00 по московскому времени. Российские спортсмены примут участие в церемонии.