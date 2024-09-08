Симоньян прокомментировала санкции США против RT

Симоньян: санкциям США не удастся «заткнуть» RT

Санкциям США не удастся «заткнуть» телеканал Russia Today (RT) и медиагруппу «Россия сегодня». Так ограничения против телеканала прокомментировала Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что в странах США и Евросоюза сотрудникам RT начали чинить препятствия. В частности, вещание телеканала прекратили, а также запретили проводить платежи.

«В Великобритании, например, одному из наших сотрудников объявили, что если он будет продолжать оставаться нашим сотрудником, то его посадят на семь лет за нарушение санкционного режима. Они решили, что таким образом мы заткнемся и уйдем оттуда. Мы не можем заткнуться и уйти ниоткуда. Нам Родина приказа не давала отступать», — сказала Симоньян.

О том, что власти США ввели санкции против российских СМИ, стало известно 4 сентября. Под ограничения попали медиагруппа «Россия сегодня» и принадлежащие ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Также санкции были введены против главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян.