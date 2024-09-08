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00:30, 8 сентября 2024Наука и техника

Samsung и Google представят умные очки

Samsung, Google и Qualcomm выпустят умные очки смешанной реальности

Фото: Aly Song / Reuters

Руководитель Qualcomm Криштиану Амон предсказал выпуск умных очков от Samsung и Google. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

По словам Амона, в 2023 году Google, Samsung и Qualcomm заключили партнерство в сфере смешанной реальности (MR). В интервью топ-менеджер дал первые комментарии относительно проектов, над которыми работают три компании. Криштиану Амон признался, что главным проектом окажутся умные очки.

«Это будет новый продукт, это будут новые впечатления», — описал новые MR-очки специалист. По словам руководителя Qualcomm, он хочет, чтобы все пользователи смартфонов в будущем приобрели устройство-компаньон в пару к своему телефону. Google и Samsung, к которым обратились журналисты CNBC, отказались от комментариев.

В Qualcomm также рассказали, что диверсифицируют свой бизнес — в том числе, развивают сферу альтернативной реальности. Для будущих умных очков, сроки выхода которых не раскрываются, разработан специальный процессор Snapdragon AR1 Gen 1.

По оценке International Data Corporation (IDC), по итогам 2024 года на рынок выйдет 9,7 миллиона устройств альтернативной и дополненной реальности. MR-девайсов все еще в десятки разы меньше, чем смартфонов, которых за 2024-й должны выпустить в количестве 1,23 миллиарда штук.

В середине августа стало известно, что корпорация Apple запатентовала новое умное кольцо. В том числе носимое устройство позволит управлять гаджетами дополненной реальности.

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      Андрей Ставицкий
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