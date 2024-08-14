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14:43, 14 августа 2024Наука и техника

Apple изобрела умное кольцо

9to5Mac: умное кольцо Apple будет работать с гарнитурой дополненной реальности

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Корпорация Apple запатентовала новое умное кольцо. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

Патент на изобретение нашли в базе Ведомства по патентам и товарным знакам (USPTO) США. В его описании указано, что носимый девайс будет работать в изолированном режиме и собирать данные об активности и здоровье пользователя. «Собранные данные могут быть переданы другим устройствам», — отметили инженеры корпорации.

При это в ряде сценариев умное кольцо можно будет совмещать с другими гаджетами. Например, его можно будет использовать вместе с гарнитурой дополненной реальности — для управления, более точного ввода текста, настройки девайса. В настоящий момент под брендом Apple вышел только один гаджет смешанной реальности — очки Vision Pro.

По словам журналистов медиа, описанная система управления может повысить точность работы шлемов AR и VR, изобретенных Apple. Однако они отметили, что компания может не выпустить умное кольцо в разработку, так как ко времени, когда такая необходимость появится, изобретение устареет.

В феврале агентство Bloomberg выяснило, что Apple в ближайшие годы представит несколько новых носимых гаджетов. К ним отнесли наушники со встроенными камерами и умные кольца.

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      Андрей Ставицкий
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