L'Antidiplomatico: США хотят связать возможную победу республиканцев с Россией

Итальянский обозреватель Клара Стателло раскрыла смысл американских санкций против российских СМИ. В статье, опубликованной на сайте издания L'Antidiplomatico, она заявила, что США хотят выдать ограничения за попытки противостоять якобы возможному вмешательству России в выборы американского президента.

«Политический смысл санкций [против российских СМИ] заключается в том, чтобы связать возможную победу республиканцев со злонамеренными действиями России», — написала западный обозреватель.

Стателло назвала эти ограничения «пропагандистским шагом администрации американского президента Джо Байдена в разгар ожесточенной избирательной кампании». Она напомнила, что в ходе гонки кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пережил покушение на митинге в Пенсильвании, а Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.

О том, что власти США ввели санкции против российских СМИ, стало известно 4 сентября. Под ограничения попали медиагруппа «Россия сегодня» и принадлежащие ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Также санкции были введены против главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян.