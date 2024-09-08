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05:27, 8 сентября 2024Россия

Российские штурмовики поразили живую силу и бронированную технику ВСУ в Курской области

МО: Су-25 ударили по живой силе и бронированной технике ВСУ в Курской области

Фото: Yury Kirsanov / Transport Photo Images / Global Look Press

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Кроме того, российские штурмовики уничтожили бронированную и автомобильную военную технику ВСУ. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. «После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», — отметили в МО.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные поразили в Курской области за день три пикапа и микроавтобус с украинскими военнослужащими.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен. Власти региона заявили, что украинским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Марина Совина
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