Российские военные уничтожили три пикапа и микроавтобус с бойцами ВСУ

Алаудинов: военные ВС РФ уничтожили три пикапа с бойцами ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили в Курской области за день три пикапа с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Также военные ВС России ликвидировали микроавтобус с украинскими военнослужащими.

Ранее Алаудинов отчитался об уничтожении более 10 единиц техники ВСУ в Курской области.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.