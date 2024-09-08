Треть граждан США усомнилась в мирной передаче власти после выборов

YouGov: треть американцев не ожидает мирной передачи власти по итогам выборов

30 процентов американцев сомневаются в том, что процесс передачи власти по итогам ноябрьских выборов президента будет мирным, противоположной точки зрения придерживаются 56 процентов. Об этом указано в результатах опроса, опубликованных аналитической компанией YouGov.

Утверждается, что в целом по стране 55 процентов американцев уверены в мирной передаче власти при победе республиканца Дональда Трампа, а 53 — при победе его оппонента от Демократической партии Камалы Харрис.

Среди сторонников республиканцев 64 процента ожидают мирной передачи при победе своего кандидата, и 54 в случае его поражения. Разрыв во мнениях сторонников демократов оказался меньше — 61 при победе Харрис и 57 при победе Трампа.

Ранее американский историк Аллан Лихтман заявил, что Камала Харрис одержит победу над Дональдом Трампом на предстоящих выборах президента. Он сумел угадать 9 из 10 результатов выборов президента США с 1984 года — единственная ошибка пришлась на выборы 2000 года, когда республиканец Джордж Буш-младший победил демократа Альберта Гора.