Трое бойцов ВС России подорвались на мине под Угледаром

Трое бойцов ВС России подорвались на мине под Угледаром в ДНР и выжили

Трое солдат ВС России подорвались на украинской мине и выжили. Об этом пишет Telegram-канал «Повертнутые на войне».

В сообщении указано, что наши военнослужащие поехали на УАЗе через поле на срочную эвакуацию и подорвались на ТМ-62. Все трое выжили и уже находятся в строю. Это произошло га угледарском направлении на территории ДНР.

Танк Т-72Б3М группировки российских войск «Днепр» выдержал прямое попадание из РПГ в башню и три сброса мин с дрона типа «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также ранее экипаж Т-72Б3М группировки войск «Днепр» раскрыл современную тактику боя, используемую против поставленных на Украину американских танков Abrams и немецких танков Leopard.

Издание The National Interest отметило, что Украина напрасно потратила время на подготовку экипажей танков Abrams, которые оказались слишком уязвимыми.