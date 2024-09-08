В Москве открыли 16-ю линию метро

Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый участок новой, 16-й линии столичного метро. Об этом сообщает ТАСС.

Троицкая ветка призвана разгрузить Калужско-Рижскую и Сокольническую линии, а также прилегающие дороги — Ленинский проспект, проспект Вернадского, Профсоюзную улицу и др. Ее длина составит более 43 километров, она будет состоять из 17 станций с двумя пересадками на МЦК и четырьмя — на другие линии.

В первый участок длиной 8,3 километра вошли четыре станции: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». По нему запустили поезда «Москва-2024».

5 сентября после трех лет строительства для пассажиров открыли станцию метро «Потапово» Сокольнической линии московского метро. Новая станция, расположенная в районе улицы Потаповская Роща в поселке Коммунарка, стала конечной на красной ветке, за счет нее протяженность линии выросла до 45,4 километра. Ожидается, что пассажиропоток станции на открытие составит 20 тысяч человек в сутки, а к 2030 году он увеличится до почти 30 тысяч человек.

В июле в Москве возобновили строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. По словам Собянина, достроить ее должны через четыре-пять лет. Мэр уточнил, что стройка длится с 1950 года.