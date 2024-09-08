В Москве завершились выборы депутатов

Завершены выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино

В столице завершилось голосование на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Голосование длилось три дня — с 6 по 8 сентября, отдать свой голос можно было как на избирательных участках, так и дистанционно.

«Электронный формат позволил москвичам сделать выбор в удобное время из любого места без посещения избирательного участка. Зайти на страницу голосования можно было с любого устройства с доступом в интернет: стационарного компьютера, ноутбука, планшета или смартфона», — сказано в сообщении.

После завершения голосования начнется процедура подсчета голосов.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало. При этом она подчеркнула, что выборы проходят в экстраординарной ситуации.