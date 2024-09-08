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20:31, 8 сентября 2024Россия

В Москве завершились выборы депутатов

Завершены выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В столице завершилось голосование на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Голосование длилось три дня — с 6 по 8 сентября, отдать свой голос можно было как на избирательных участках, так и дистанционно.

«Электронный формат позволил москвичам сделать выбор в удобное время из любого места без посещения избирательного участка. Зайти на страницу голосования можно было с любого устройства с доступом в интернет: стационарного компьютера, ноутбука, планшета или смартфона», — сказано в сообщении.

После завершения голосования начнется процедура подсчета голосов.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало. При этом она подчеркнула, что выборы проходят в экстраординарной ситуации.

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      Варвара Кошечкина
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