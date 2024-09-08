В отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело

Против Моргенштерна завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента

В отношении российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) возбудили уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Музыканту может грозить наказание от 300 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.

Ранее уголовное дело было возбуждено против певицы Елизаветы Гырдымовой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), более известной как Монеточка, за неисполнение обязанностей иноагента.

В связи с этим исполнительница решила отменить свое выступление в Казахстане. Она пояснила, что опасается возможной депортации в Россию.