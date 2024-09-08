Певица Монеточка отказалась выступать в Казахстане из-за уголовного дела

Певица Монеточка отменила концерт в Казахстане после возбуждения уголовного дела

Певица Елизавета Гырдымова (внесена Минюстом в реестр иноагентов) отменила выступление в Казахстане после возбуждения уголовного дела. О своем решении она сообщила в интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией), передает Ura.ru.

Исполнительница пояснила, что отказалась от концерта, опасаясь возможной депортации в Россию. По ее словам, она мечтала выступить в Казахстане и очень готовилась к предстоящему мероприятию. «У меня огромное количество зрителей из Казахстана, я, честно говоря, начала учить фразочки на казахском языке», — поделилась певица.

Ранее стало известно, что в отношении Монеточки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Оно находится на контроле у столичной прокуратуры, инициировавшей уголовное преследование артистки.