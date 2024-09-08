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23:16, 8 сентября 2024Спорт

В Париже завершилась Паралимпиада-2024

В Париже завершились летние Паралимпийские игры-2024

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

В Париже завершились летние Паралимпийские игры 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония закрытия проходила на стадионе «Стад де Франс». Российские спортсмены, пропустившие церемонию открытия, были приглашены на мероприятие.

Всего до Паралимпиады в Париже были допущены 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Отечественные атлеты были представлены в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, тхэквондо и триатлоне.

Россияне завоевали 64 награды, из них 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовая медали. Выступавшая под нейтральным флагом команда заняла восьмое место в медальном зачете.

Паралимпиада проходила в столице Франции с 28 августа. Ранее в Париже состоялись Олимпийские игры, в которых приняли участие 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

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