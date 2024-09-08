В России разработали защитный плащ от осколков

МО России: военнослужащие группировки «Юг» создали плащ, защищающий от осколков

Военнослужащие группировки «Юг» Вооруженных сил (ВС) России в полевых условиях разработали и изготовили образец плаща, способного защищать бойцов от поражения осколками. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

«Для защиты личного состава от осколочных ранений, используя боевой опыт, полученный в зоне проведения специальной военной операции (СВО), военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады "Южной" группировки войск разработали и изготовили в полевых условиях первый экспериментальный образец защитного плаща», — указано в сообщении.

Утверждается, что плащ состоит из нескольких кевларовых слоев, благодаря чему он не горит и не мокнет. При этом данная разработка является многофункциональной, поскольку плащ можно использовать не только для защиты от осколков, но и для укрытия от дождя, а также в качестве носилок.

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