В России разработали «Атлас» в ранце для защиты от дронов

Компания ССС разработала подавитель БПЛА «Атлас» в виде ранца

Специалисты компании «Сеть свободного сотрудничества» (ССС) разработали носимый подавитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Атлас» в виде ранца. Об этом официальный представитель компании сообщил ТАСС.

Отмечается, что подавитель можно использовать для защиты колонн боевой техники при движении и подразделений в ходе выполнения задач. «Это носимое автономное устройство для противодействия БПЛА, которое охватывает несколько диапазонов частот и может быть настроено в зависимости от ситуации», — сказал представитель организации на полях всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница-2024».

По его словам, «Атлас» можно использовать для защиты охраняемых персон и небольших объектов, включая больницы, вокзалы и места проведения массовых мероприятий. Также изделием можно оснастить сотрудников частных охранных организаций, которые смогут оперативно нейтрализовать угрозу.

Подавитель весом 16 килограммов может работать от сети и от аккумулятора. Время автономной работы составляет 35-40 минут. Аппарат воздействует на канал связи дрона с его оператором, обеспечивая возврат беспилотника на базу или его контролируемую посадку. «Атлас» может глушить сигналы в 10-12 каналах подавления частот, а максимальный радиус подавления составляет 1,5 километра.

В декабре 2023 года стало известно, что армия США испытала новую систему радиоэлектронной борьбы Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team (TLS-BCT), помещающуюся в ранец.