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20:58, 5 декабря 2023Наука и техника

В США испытали систему РЭБ в ранце

Армия США испытала помещающуюся в ранец систему РЭБ TLS-BCT Manpack

Фото: US Army

Новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team (TLS-BCT) Manpack, помещающуюся в ранец, испытала армия США. Об этом пишет Defense News.

TLS-BCT Manpack испытывали на базе Форт-Уачук в Аризоне. Отмечается, что предварительное тестирование изделия прошло успешно. Систему разработала компания Mastodon Design, ранее получившая 1,5 миллиона долларов в рамках контракта на создание прототипа TLS-BCT Manpack, основанного на существующих продуктах компании — комплексах Beast и Kraken.

«Ранец TLS-BCT предназначен для того, чтобы предоставить войскам мобильное средство формирования электромагнитного спектра в их интересах», — отмечает издание. Система стала ответвлением от более мощного комплекса TLS-BCT, который устанавливают на боевые машины, и разработана для нужд дивизий системы TLS-Echeclons Above Brigade.

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Ранее в научно-производственном объединении «Кайсант» сообщили, что российскую мобильную станцию РЭБ «Антифурия», предназначенную для подавления дронов, в целях маскировки начали производить в виде чемодана.

В сентябре в материале Defense News писали, что США изучают опыт РЭБ на Украине на случай большого конфликта с Россией или Китаем.

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      Даниил Иринин
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