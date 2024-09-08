Челик: ЕС практикует двойные стандарты в вопросе свободы слова и российских СМИ

Европейский союз (ЕС) практикует двойные стандарты в вопросе свободы слова, принимая меры против российских СМИ, но игнорируя антитурецкую пропаганду. Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

По его словам, страны ЕС разрешают выпускать в эфир трансляции антитурецкого содержания, прикрываясь свободой слова. При этом они же принимают меры для пресечения распространения «российской пропаганды».

«При этом они объясняют, приводят доводы, что делают это в отношении российской стороны в интересах свободы. Но ведь в ЕС распространяется и антитурецкая ложная информация. И когда такое происходит, то они отмечают, что это свобода слова», — рассказал политик.

Ранее бывший турецкий дипломат объяснил желание Анкары вступить в БРИКС. По его словам, соответствующий шаг вызван «накопившимся разочарованием» Турции в западных партнерах.