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01:19, 8 сентября 2024Мир

В Турции рассказали о двойных стандартах ЕС

Челик: ЕС практикует двойные стандарты в вопросе свободы слова и российских СМИ

Фото: Tumay Berkin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) практикует двойные стандарты в вопросе свободы слова, принимая меры против российских СМИ, но игнорируя антитурецкую пропаганду. Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

По его словам, страны ЕС разрешают выпускать в эфир трансляции антитурецкого содержания, прикрываясь свободой слова. При этом они же принимают меры для пресечения распространения «российской пропаганды».

«При этом они объясняют, приводят доводы, что делают это в отношении российской стороны в интересах свободы. Но ведь в ЕС распространяется и антитурецкая ложная информация. И когда такое происходит, то они отмечают, что это свобода слова», — рассказал политик.

Ранее бывший турецкий дипломат объяснил желание Анкары вступить в БРИКС. По его словам, соответствующий шаг вызван «накопившимся разочарованием» Турции в западных партнерах.

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      Артём Верейкин
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