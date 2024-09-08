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18:33, 8 сентября 2024Забота о себе

Врач поделилась доступными методами профилактики простуды осенью

Терапевт Шмелева: закаливание и спорт помогут избежать простуды осенью

Фото: Spurwing Agency / Unsplash

Избежать простуды осенью помогут закаливание и регулярные занятия спортом, уверяет врач-терапевт Яна Шмелева. Этими и некоторыми другими доступными методами профилактики простуд осенью она поделилась с изданием «Подмосковье сегодня».

Шмелева подчеркнула: физические нагрузки — наиболее эффективный способ предотвращения сезонных болезней. По ее словам, для здоровья человеку необходимы сильные мышцы, сердце и сосуды. «Детям необходимы физические нагрузки не менее трех раз в неделю, а взрослым было бы хорошо делать упражнение как минимум пять-десять минут два раза в день. Не забывайте ходить пешком пять-семь тысяч шагов», — объяснила врач.

Также она посоветовала россиянам по возможности ограничить потребление алкоголя, меньше курить и стараться питаться правильно. Есть надо три раза в день, желательно, чтобы в каждом приеме пищи присутствовали горячие блюда, клетчатка, овощи и фрукты, отметила терапевт.

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Среди других рекомендаций Шмелевой — чаще гулять на свежем воздухе, спать не менее семи-восьми часов в сутки, соблюдать режим труда и отдыха, контролировать уровень стресса, чаще мыть руки, одеваться по погоде и закаливаться. «Не надо выливать на себя сразу ведро ледяной воды, надо постепенно привыкать. Сначала обливаться после мытья водой, которая немного прохладнее обычного», — отметила врач.

Ранее врач-отоларинголог Калсын Гамзатов оценил эффективность популярного у россиян способа лечения простуд. Прогревания носа и горла кварцевой лампой не ускорит выздоровление от ОРВИ, заявил он.

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      Наталья Обрядина
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